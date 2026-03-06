ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ、ウィーン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は5日の記者会見で、欧州連合（EU）によるウクライナへの融資に反対したハンガリーのオルバン首相に対し、賛成に転じなければ攻撃対象とすることを示唆し脅迫した。オルバン氏はX（旧ツイッター）で「（ゼレンスキー氏は）私ではなく、ハンガリーを脅している。彼は残念ながら私を止めることはできない」と反発。両国関係は悪化の一途を