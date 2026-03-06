インド洋でアメリカ軍の攻撃によりイランの艦船が沈没したことについて、アラグチ外相は「戦争犯罪だと言わざるを得ない」と厳しく批判しました。イランのアラグチ外相は5日、アメリカのNBCテレビに出演し、インタビューに応じました。インド洋でアメリカ軍の潜水艦の攻撃によりイラン海軍の艦船が沈没したことについて、アラグチ外相は、この艦船はインド海軍の招待で演習に参加した後、帰国途中だったと説明。「非武装だった艦船