「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」との違いを説明できる保護者はわずか1割――そんな調査結果が株式会社スプリックス（東京都渋谷区）が展開する個別指導塾『森塾』による「総合型選抜に関する保護者意識調査」でわかりました。【調査結果を見る】「総合型」と「推薦」の違いをどの程度知っていますか？調査は関東（1都6県）、大阪に居住する高校生の保護者620人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。まず