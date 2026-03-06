運転中、イラっとするようなことに遭遇した際、運転が普段よりも荒くなってしまうという人も少なくないようです。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、運転中のイライラで「運転が荒くなる」人が多い都道府県は「徳島県」が1位となりました。では、運転中のストレス解消にはどのようなことを行っているのでしょうか。【調査結果を見る】都道府県別「イライラによ