第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見が4日、人民大会堂で行われた。会見終了後、記者からの追加質問に答えた大会報道官の婁勤倹（ロウ・チンジエン）氏は、「春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）の人型ロボットのパフォーマンスには非常に驚かされ、非常に感動し、そしてもちろん非常に誇りを感じた」と三つの「非常に」を用いて、中国の国産人型ロボットに対する率直な感想を語った。中国新聞社