ついに一部改良モデルが発売！ 最高級モデルとは？2026年2月20日にトヨタは人気コンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良を実施し、2026年3月2日より発売しました。今回の改良では、内外装の質感向上や装備の充実に加え、ユーザーから人気の高い機能を標準装備化するなど、商品力をさらに高めたモデルへと進化しています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”トヨタ新「“四駆”コンパクトSUV」の姿です！ 画像を見る！