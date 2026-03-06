リーズの田中碧は直近の試合で出場機会を得られていない。ダニエル・ファルケ監督の起用法は正しいのか。その選択に疑問を投げかける地元メディアもある。12月にはチェルシー戦やリバプール戦で２試合連続ゴールも決めた田中。だが、その翌節ブレントフォード戦を最後に先発から外れ、１月末からはピッチに立つこともなくなった。ここ６試合連続で不出場と厳しい状況だ。ただ、チームも苦しんでいる。田中が出場しなかった６