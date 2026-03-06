アメリカのトランプ大統領は5日、イランの反体制派のクルド人勢力がイランを攻撃することについて「全面的に賛成する」と述べ、支持する考えを示しました。トランプ大統領は5日、ロイター通信のインタビューでイランの反体制派のクルド人勢力がイランを攻撃することについて「彼らがそうしたいのは素晴らしいことだ。全面的に賛成する」と述べました。また、アメリカ政府がクルド人勢力に対して航空支援を行うのか、あるいはすでに