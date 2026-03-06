ダンスボーカルグループ「ＤＡＰＵＭＰ」のＩＳＳＡが披露したリハーサル前の自撮りが話題になっている。６日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日も１日楽しんでいきましょうリハーサルってくる」とつづると、「白×カモ柄」をベースとした大人なストリートスタイルでの自撮りショットを公開。この投稿には「今日もカッコいい」「わーい、お顔見せてくれた」「今日もお顔見れて嬉しいでーす」「かわいいバッグ見