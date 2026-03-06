リンクをコピーする

【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（2月28日週）22:30 結果21.3万人 予想21.5万人前回21.3万人（21.2万人から修正） ＊米輸入物価指数（1月）22:30 結果0.2％ 予想0.3％前回0.2％（0.1％から修正）（前月比） ＊米非農業部門労働生産性（第4四半期速報値） 22:30 結果2.8％ 予想1.9％前回5.2％（4.9％から修正）（前期比年率） ＊単位労働コスト(第4四半期速報値） 結果