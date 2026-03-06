NY株式5日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均47954.74（-784.67-1.61%） S＆P5006830.71（-38.79-0.56%） ナスダック22748.99（-58.49-0.26%） CME日経平均先物54535（大証終比：-605-1.11%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。下げが一時１１６２ドルと４桁の下げとなっていた。前日の反発後に投資家が様子見姿勢を強める中、原油相場が再度急騰し、米株式市場を圧迫。