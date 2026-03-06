カタログギフトは高市総理の十八番だった高市早苗総理が自民党所属の衆議院議員に1人あたり3万円分のカタログギフトを配ったことが国会で問題視されている。総勢315名向けの「当選祝い」の総額は945万円。【写真を見る】高市総理が利用した“意外な”デパート総理いわく、「労い」と「政治活動に役立つ」ための選択肢には、高級レストランのペアディナー券や癒しのエステ券、ビジネスバッグから調理器具・家電、すき焼き肉にふ