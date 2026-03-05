»²µÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÊGraphpaper¡Ë¡×¤ÎÊ£¹ç·¿¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î³ÑÂÇ¤Á¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö´ó¡Ê¤è¤»¡Ë¡×¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¿Íµ¤Å¹¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅÆü¤Ï3·î12Æü¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µÀ±à¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼ò¾ì¡Ö1.1¡×¤ÈÊ©¸÷»ûÄÌ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡Öñ­»Ò²°¤«¤º¡×¤¬½ÐÅ¹¡£1.1¤Ï¡¢É¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÄ¥¤Ã¤¿¥Ð¥±¥Ä¤Ë¼«²ÈÀ½¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤òÆþ¤ì¤¿Ì¾Êª¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤ò¡¢ñ­»Ò²°¤«¤º¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¾Æ¤­