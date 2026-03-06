クリスティ・ノーム国土安全保障長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、政権の看板政策である移民対策を主導してきたクリスティ・ノーム国土安全保障長官を交代させると交流サイト（SNS）で発表した。2025年1月発足の第2次政権で閣僚の解任は初めて。強引な手法での不法移民取り締まりに批判が集中。多額を投じた移民追放の広告キャンペーンにトランプ氏も不満を持っていると伝えられていた。トラン