アメリカのトランプ大統領はイランの次の最高指導者の選出に「自らが関与する必要がある」と述べました。トランプ氏は5日、ニュースサイト「アクシオス」のインタビューでイランの次の最高指導者の選出について「自分が任命に関与する必要がある」と述べました。イランでは殺害された最高指導者ハメネイ師の後継をめぐり、息子のモジタバ師が有力な候補の一人とみられていますが、トランプ氏は「ハメネイ師の息子は私には受け入れ