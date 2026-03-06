フジテレビ系では、新たな音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)を、4月16日に2時間スペシャルでスタート。『FNS歌謡祭』と『めざましテレビ』エンタメのチームがタッグを組み、入社3年目の上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める。上垣皓太朗アナこの番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができるというもの。旬のアーティス