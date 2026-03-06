今では明るく元気なキャラクターで知られるSnow Man・佐久間大介。しかし、その原点は人と目も合わせられないほどの引っ込み思案な少年時代にあった。5日放送の『徹子の部屋』で佐久間が語ったのは、そんな自分を変えるきっかけとなった“ダンスとの出会い”と、デビューまでの長きにわたる日々。人を怖がっていた少年が、なぜステージで輝くアイドルになれたのか――その転機を振り返った。○佐久間大介、引っ込み思案だった幼少