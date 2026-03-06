松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の最終回が5日に放送され、意味深なラストを迎えると、ネット上には「昇格？」「シリーズ化待ったなし」「期待していいよね」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】父・田次（寺尾聰）におむすびを振る舞う正子（松嶋菜々子）政界の大物たちの逆鱗に触れ解体が