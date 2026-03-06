◆オープン戦マーリンズ２―０アストロズ（５日、米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンシボレースタジアム）アストロズの今井達也投手が５日（日本時間６日）、敵地でのマーリンズ戦でオープン戦２度目の先発登板。２回を投げて１安打１四３奪三振で、２試合連続無失点とした。初回先頭のエドワーズの初球でいきなりピッチコム違反。カウント１―０から始まったが、落ち着いて右飛に打ち取った。２番モレルにはシンカ