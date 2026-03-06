中東情勢の緊迫化を受け、日本政府はオマーンのマスカットから東京・成田へ向かう邦人向けのチャーター機を運航する予定です。外務省が在留届や「たびレジ」に登録している日本人に送った案内によりますと、出発は現地時間3月8日午前0時で、搭乗費用は日本政府が負担します。中東では情勢の悪化により、出国手段を確保できない日本人が足止めされているケースがあることから、政府が退避手段を確保した形です。チャーター機の座席