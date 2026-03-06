完全ワイヤレスイヤホンが主流となった昨今、音質こだわり派でなくても、毎回充電するのがめんどう、動画やゲームをする時の遅延が気になるといった理由で有線イヤホンを使っている人も少なくないはず。ただ、有線イヤホンはノイズキャンセリングなどの機能性に富んだモデルが少ないというネックも…。そんな有線派に新たな選択肢が!!オーディオテクニカからノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C用イヤホン「ATH-CKD7