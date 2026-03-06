●きょう6日(金)は日中にかけて本降り 気温上昇も鈍い●週末は天気回復も 引き続き気温低め●雨上がりから再び花粉大量飛散に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝の県内は再び雲の厚みが増し、夜明け前から徐々に雨雲が県内に流れ込み始めました。 西から進んできた低気圧や前線が、きょう6日(金)は西～東日本を通過していく見込みです。 きょう6日(金)の県内は、午前9時過ぎには雨雲は県内のほぼ全域に広がりそ