政府が働き方をめぐる法律の改正を議論する中、5日に厚生労働省が労働者3000人を対象に行った調査結果が発表され、労働時間を「増やしたい」と答えた人は約10％などといった結果となりました。みなさんは「もっと働きたい」でしょうか？それとも「働く時間を減らしたい」でしょうか？街の人に聞いてみました。■「残業しないで給料上がってほしい」岩粼陽フィールドキャスター「労働時間は増やしていきたい？減らして