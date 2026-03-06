突然ですが、「就活」の正式名称知っていますか？これは即答したい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「就職活動」でした！就活とは「就職活動」を省略した言葉です。主に大学生や大学院生が、卒業後に働く企業や団体を探し、内定を得るまでの一連の活動を指します。日本では新卒一括採用の慣行があるため、在学中から企業説明会への参加、エントリーシートの提出、筆記試験、面接などを段階的に進めていくのが一般的で