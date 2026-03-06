アメリカのトランプ大統領は5日、移民政策を主導してきたノーム国土安全保障長官を交代させると発表しました。事実上の更迭人事で、第2次政権での閣僚の交代は初めてです。トランプ大統領は5日、SNSで移民政策を主導してきたノーム国土安全保障長官を交代させ、今月31日付で後任に共和党のマリン上院議員をあてると発表しました。トランプ氏はノーム氏について「多くのめざましい成果をあげた」などと持ち上げ、新たに立ち上げる西