²ÖÊ´Èô»¶¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò¡ÈÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡É´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Lab.¡Ù¤¬½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£É¡¤¦¤¬¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñŽ¥¥«¥Ê¥À¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ëŽ¢¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Ž£¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ëー¥ë¥á¥Ã¥É¤¬¡¢2026Ç¯3·î4Æü~3·î8Æü¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ É¡¤¦¤¬¤¤¤ò¿·¤·¤¤½¬´·¤Ë É¡¤¦¤¬¤¤¤È¤Ï¡¢À¸Íý¿©±ö¿å¤Ê¤É¤ÎÀö¾ô±Õ¤ÇÉ¡¹ÐÆâ¤òÀö¤¤¡¢