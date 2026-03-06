ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【ヤマハ】RMX DD-2 アイアン 永井花奈プロも使用中。なんと、UTをやめてDD-2の6番アイアンにしたそうです！ ヤマハの新商品試打ラウンドで、NEW「RMX」を堪能してきました。そのなかでいちばん「欲しい！」と思ったのがアイアン。軟鉄鍛造3兄弟として、DD-1 TOURMODEL、DD-1、