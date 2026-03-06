米国際貿易裁判所＝米ニューヨーク（共同）【ワシントン共同】米野党民主党が地盤とする西部オレゴン州やカリフォルニア州など計24州は5日、トランプ政権による各国・地域への10％の代替関税は違法だとして、差し止めと関税の払い戻しを求めて国際貿易裁判所に提訴した。連邦最高裁は2月20日、トランプ政権が国際緊急経済権限法（IEEPA）を根拠に講じた「相互関税」などの措置を違法とする判決を出した。政権は代替措置として