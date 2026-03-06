「春季教育リーグ、広島７−０中日」（５日、由宇球場）広島の末包昇大外野手（２９）が５日、春季教育リーグ・中日戦（由宇）に「１番・左翼」でスタメン出場し、２安打を放って存在をアピールした。５年目を迎えた右の大砲は今キャンプの全日程を２軍で過ごした。１軍では若手野手がアピールを継続中。ファームで結果を出し続けて、少ないチャンスをつかむ決意を示した。打席では積極的にスイングを仕掛け、ベンチではひと