大分県玖珠町の玖珠美山高の吹奏楽部員たちが、国内を代表するプロのジャズ奏者の指導を受けたり、共演したりして交流を深めた。ピアニスト魚返明未（おがえりあみ）さんが、父親の出身地である同町でライブ公演を行ったのに合わせて、2月7日に同校で開いた。玖珠美山高を訪れたのは、東京を拠点に活動する若手の魚返さん、アルトサックスの中島朱葉さん、ドラムの柳沼佑育さんの3人と、JAZZのまち玖珠実行委員会事務局長でベ