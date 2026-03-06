和楽器の一つ、尺八の幽玄な音色に触れる「おひなまつり和楽器コンサート」が8日午後2時、大分県日田市淡窓1丁目の咸宜公民館で開かれる。入場無料。市民グループ「天領日田で伝統音楽を楽しむ会」が、開催中の天領日田おひなまつりに合わせ、日本の伝統楽器の演奏を楽しんでもらおうと催しており、今年で4回目。今回、演奏歴約30年となる尺八奏者の田中全さんを招き、古典曲の「鈴慕」や、「アメイジンググレイス」「エーデ