現在の熊本県菊池市を拠点とした武士団の歴史を伝える「図説菊池一族」が出版された。平安時代から戦国時代まで約450年の栄枯盛衰をたどる。菊池氏の活躍の場は肥後国内にとどまらず、現在の福岡にも多くの足跡を残した。編著者を務めた菊池市教育委員会文化課の阿南亨さん（54）は「九州全体に影響を及ぼした一族を知り、菊池市にも足を運んでほしい」と話す。鎌倉時代の国難、元寇（げんこう）（蒙古襲来）の際は10代武房