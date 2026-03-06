2020年7月の熊本豪雨によって二つの医療機関が被災し、「無医地区」となっていた熊本県八代市坂本町に市立坂本診療所が開設され、3日に診療を開始した。同日、現地で開所記念式典があり約30人が出席。豪雨から5年8カ月で無医地区が解消され、地域医療が再開されたことを喜んだ。診療所は、2月に開所した新しい市坂本支所1階に開設。広さ117平方メートルで、診察室のほか処置室や検査室を備える。診療は毎週火曜・木曜（祝日・