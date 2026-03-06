「おかあさんがおかあさんになった日」などの作品で知られる絵本作家、長野ヒデ子さん（84）による講演会が2月23日、長崎県平戸市岩の上町の市未来創造館であった。演題は「絵本と紙芝居の魅力」。約90人がほのぼのとした話しぶりに聞き入った。長崎・佐賀両県の12市町でつくる西九州させぼ広域都市圏の主催。読み聞かせに取り組む黒川町家読（うちよみ）連絡会（佐賀県伊万里市）のメンバーらが長野さんのデビュー作「とうさ