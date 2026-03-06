木村拓哉、「愛車ショット」に15万超のいいね歌手で俳優の木村拓哉さんが2026年2月15日に自身のインスタグラムを更新。愛用バイクとの2ショットを披露しました。木村さんはいったいどのようなモデルに乗っているのでしょうか。木村さんは、インスタグラムに以下のように投稿。【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級バイク」を画像で見る！「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…。さんタクで作って貰