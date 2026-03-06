長崎県雲仙市がふるさと納税制度の「5割ルール」に違反し国から指定を取り消された問題で、市の第三者委員会は4日、原因についての調査報告書を金沢秀三郎市長に提出した。担当職員のミスが発端だが、そのミスをカバーする組織体制ではなかったと総括している。制度には、返礼品の調達を含む募集費用を寄付総額の50％以下に抑えるという基準がある。市は2023年10月からの1年間にこの基準を超えたことが発覚し、昨年9月から2年