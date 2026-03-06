佐賀県白石町は4日、2025年度の下水道事業で国庫補助金の申請漏れがあり、550万円の交付が受けられなかったと発表した。不交付となった分は町の一般財源から穴埋めする。町によると、補助金は老朽化した下水道の修繕のための設計費（1100万円）に充てる予定だった。昨年4月中旬までに県に申請する必要があったが、町の担当者が失念していた。今年1月、県側とのやりとりで発覚したという。町は、事実関係を調査した上で関係職