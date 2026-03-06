長崎県知事選で平田研知事が県議2人と結んだ、石木ダム（川棚町）建設事業に関する政策協定が波紋を広げている。県議側は、ダム計画の根幹となる河川整備計画の策定や見直しで有識者の意見を聞く河川法上の「流域委員会」を設置することで一致していたと説明するが、平田知事は法に基づかない「任意の委員会」との認識を示している。県議は大倉聡氏と牧山大和氏。大倉県議によると、政策協定の中身を議論する際、知事は河川法