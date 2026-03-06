佐賀県小城市議会は5日、定例市議会を開き、総額256億5430万円（前年度当初比3・5％減）の2026年度一般会計当初予算案を上程した。物価高騰対策として、市内の登録事業者で利用できる「くらし応援券」を市民1人当たり1万円分支給する事業費（4億5633万円）と、水道の基本料金の2カ月減免する事業費（4526万円）を盛り込んだ。ほかの主な事業は、排水機場のポンプ設備更新事業（4億8877万円）▽地域交流センターの改修事業（2億