人工呼吸器やたんの吸引など医療的ケア（医ケア）が必要な人たちの支援や地域づくりを考えるセミナーが22日、福岡県久留米市の久留米大医学部で開かれる。市内の介護サービス事業者らでつくる協議会などが主催。医ケア児者支援の第一人者として知られる栃木県の認定NPO法人「うりずん」理事長で「ひばりクリニック」院長の高橋昭彦氏、熊本市の「おがた小児科・内科医院」理事長の緒方健一氏の講演などがある。参加者を募集中。