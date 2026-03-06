日本打線を引っ張る近藤（ソフトバンク）が、6日の台湾戦を前に「（初戦の）ポイントは先制点」と断言した。「初戦は大事」と繰り返す中、中軸につなぐ役割が得点の鍵を握りそうだ。2日のオリックスとの強化試合では1番近藤、2番大谷。翌3日の阪神戦では逆になった。本戦でもどちらかの打順になる可能性が高く、近藤は「いい形で（大谷）翔平に回すなり、翔平をかえすなりにはなってくると思う」と言い切る。2番で全7試合に