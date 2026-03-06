捕手再挑戦中の栗原が、5年ぶりに対外試合でマスクをかぶった。「3番三塁」で先発出場、五回から捕手に回って2イニング守った。盗塁阻止の二塁送球がそれ、三塁進塁を許す（記録は盗塁と捕手失策）など失点につながるミスもあり「投手に対して迷惑がかかってしまうのが一番良くない。しっかりやりたい」と反省を口にした。小久保監督は「今しかできないことを積み重ねるところの一つ」と挑戦継続を強調した。