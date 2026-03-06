第98回選抜高校野球大会（19日から13日間、甲子園）の抽選会が6日、大阪市内で行われる。21世紀枠で75年ぶりに出場する長崎西は、前回出場し4強入りした1951年以来となる甲子園での勝利を目指す。昨秋の九州大会8強入りの原動力となったのはエースの熊寛生。持ち前の強気の投球で75年ぶりの甲子園勝利をつかみ取る。授業が終わると長崎西の選手たちは稲佐山の中腹にある練習場まで約2・5キロの上り坂を駆け上がる。ここからが