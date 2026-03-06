開幕投手に内定している上沢が、今春本拠地初登板で貫禄の投球を見せた。先発で4回1安打無失点、4奪三振。初回に岩田とオスナを三振に仕留めるなどフォークで空振りを量産し「（打者からは）真っすぐに近いところから、落ちていたから空振りを取れたと思う」と手応えを語った。27日の日本ハムとの開幕戦に向けて仕上がりは順調。「開幕戦に自信を持ってマウンドに上がれるよう準備する」と力を込めた。