秋広の打球は瞬く間に右翼スタンドへ飛び込んだ。二回1死、ヤクルト吉村の内角スライダーを振り抜きオープン戦2号ソロ。自身初の開幕1軍へ猛アピールを続ける23歳は「完璧に捉えることができた。自主トレから取り組んでいることを、打席で体現できている」と充実感をにじませた。弾丸ライナーが成長を物語っている。本塁打の打球速度は球場表示で181キロをマーク。「以前、180キロを超えた時は全部（角度の低い）ライナーで本