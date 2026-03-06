◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）7回、2-0でリードしている場面で、打席に入ったオーストラリアのトラビス・バザーナ選手。151キロのまっすぐを完璧に捉え、ライトスタンドに放り込みました。360度チャイニーズ・タイペイの応援団といっても過言ではなかった、この試合。目の覚めるような一発に、静まりかえりました。バザーナ選手も「ホームラン