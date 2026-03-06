【コルティナダンペッツォ共同】国際パラリンピック委員会（IPC）のアンドルー・パーソンズ会長（49）＝ブラジル＝が5日、共同通信のインタビューに応じ、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックへの期待を語った。―広域開催。「初めての挑戦になるが、各地の既存施設を最大限活用することは前向きな点だ。会場が離れても、一つの大きな大会としての一体感をどう創出するかが、今後の課題となる」―開会式がベローナ。「