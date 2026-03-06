トランプ大統領がイランへの軍事作戦について、「10点満点中15点だ」と評価しました。しかし、民間人を含む犠牲者は日に日に増え続け、「news zero」が入手した映像には、ガレキの中から救出される人の姿がありました。■トランプ大統領「引き続き攻撃を続ける」と表明イランの首都・テヘランで立ち上る煙。イスラエル軍は5日、イランへの新たな大規模攻撃を開始。各地で爆発音が確認されているといいます。混迷を極める中東情勢。