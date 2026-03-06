【モデルプレス＝2026/03/06】長寿音楽番組『SHIONOGI MUSIC FAIR』（フジテレビ系／毎週土曜18時〜18時30分）が番組開始から62年、3100回の放送を迎えたことを記念し、2月20日に記念コンサートを開催。3月7日より4週にわたって、同コンサートの模様を放送することが決定した。【写真】STARTOアイドルら長寿音楽番組コンサートに豪華集結◆「MUSIC FAIR」3100回記念コンサート、WEST.・NiziUら集結記念コンサートには、森山良子、