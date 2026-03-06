モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。今回の放送コーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「リユース市場4年後に3割増へ、政府が拡大する理由」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆リユース市場拡大の狙い その理由は？